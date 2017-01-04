Парламент Турции продлил на три месяца режим ЧП в стране

АНКАРА, 4 янв — РИА Новости. Режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в Турции после попытки переворота в июле, продлен решением парламента страны еще на три месяца, начиная с 19 января, сообщает в среду агентство Anadolu.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота сроком на три месяца, по истечению которых он был продлен на такой же срок.

В ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. По обвинению в связях с организацией Гюлена в Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.