В США двухлетний ребенок спас брата-близнеца

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В американском штате Юта камера, установленная в доме, где живут двухлетние братья-близнецы, запечатлела, как один из мальчиков спас другого. Видео выложили на YouTube их родители.

Дети играли в углу возле комода и случайно перевернули его. Один из малышей оказался придавлен к полу, а родителей не было поблизости, чтобы помочь ему. К счастью, его близнец не растерялся и сумел сдвинуть комод в сторону, дав брату возможность освободиться.

Родители выложили видео в сеть, чтобы те, у кого есть маленькие дети, не оставляли их без присмотра в комнате, где легко перевернуть мебель.