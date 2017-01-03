Сенатор-республиканец представил резолюцию об отмене реформы Obamacare

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Председатель бюджетного комитета сената США республиканец Майк Энци во вторник представил резолюцию, допускающую возможность отмены реформы здравоохранения Obamacare, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление канцелярии сенатора.

"Эти инструкции предоставлены комитетам для оказания содействия немедленным мерам по отмене, а также с целью отправить законопроект на стол нового президента как можно скорее", — приводит агентство заявление канцелярии Энци.

Как отмечает агентство, республиканцы используют резолюцию по бюджету для отмены Obamacare, чтобы провести эту процедуру без голосования среди демократов. Для того, чтобы резолюция по бюджету была принята в сенате, необходимо простое большинство голосов, а не обычно требуемые 60 процентов голосов. В Сенате заседает 52 республиканца, а всего он состоит из 100 членов.

По данным агентства, республиканцы отметили, что процесс по отмене реформы может занять несколько месяцев, а разработка новых программ — годы. Голосование сената по резолюции может пройти на следующей неделе, после чего ожидаются слушания в палате представителей конгресса. Отмечается, что процесс обжалования не будет закончен, пока комитеты не завершат процедуру согласования и будут приняты в работу все голоса.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название "лечение Обамы" (Obamacare), предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку, которая в США является самой дорогой в мире. Obamacare вызывает в обществе смешанную реакцию. Согласно опросам, около половины американцев считают, что ее нужно отменить. Тем не менее, около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой реформе.

Закон был принят только голосами демократов. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента. Верховный суд поддержал ряд ключевых аспектов реформы.