Палестинские политики намерены приехать в январе в Москву

ГАЗА, 3 янв — РИА Новости. Российский Институт востоковедения организует в Москве встречу палестинских фракций для обсуждения перспектив преодоления десятилетней междоусобицы и восстановления национального единства, также участники встречи рассчитывают, что их примет глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил РИА Новости один из руководителей Народного фронта освобождения Палестины Каед аль-Гуль.

Главными действующими лицами встречи должны стать представители движения ФАТХ, которое через Палестинскую национальную администрацию правит на Западном берегу реки Иордан, и представителя ХАМАС, с 2007 года правящие в секторе Газа.

"Институт востоковедения прислал нам приглашение на встречу 15-17 числа этого месяца", — сказал Каед аль-Гуль, добавив, что участники делегации рассчитывают встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его заместителем Михаилом Богдановым.

"Обсуждение будет касаться вопроса палестинского раскола и путей преодоления нынешней ситуации", — добавил он.

Предыдущая подобная встреча проходила в Москве под эгидой Института востоковедения и его руководителя Виталия Наумкина в 2011 году.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял на международной конференции "Россия и Израиль: общее и особенное во взгляде на мир. К 25-летию российско-израильских отношений", что Москва ожидает от Палестины и Израиля предложений о проведении встречи лидеров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.