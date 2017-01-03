Белый дом: до 20 января узников Гуантанамо будут передавать другим странам

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости. Некоторое количество заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо будет переведено до 20 января, когда президент Барак Обама оставит Овальный кабинет, заявил в рамках регулярного брифинга представитель Белого дома Джош Эрнест.

Ранее избранный президент США Дональда Трамп заявил, что нужно прекратить практику освобождения "крайне опасных" заключенных, которые содержатся в тюрьме на базе Гуантанамо.

"Дополнительные передачи (заключенных) будут объявлены до 20 января", — сказал он Эрнест, после того, как те попросили его прокомментировать пост Трампа в Twitter.

There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2017 г.

​Таким образом, представитель Белого дома подчеркнул, что Трамп пока не имеет законных прав на то, чтобы останавливать процесс передачи заключенных из этой тюрьмы другим странам.

Закрытие Гуантанамо являлось одним из главных предвыборных обещаний Обамы в 2008 году, когда он баллотировался на первый президентский срок. Ему не удалось закрыть тюрьму из-за возражений конгресса, но за время его президентства число узников Гуантанамо сократилось с 242 до 59 человек.

В конце декабря Обама осудил конгресс за отказ финансировать в 2017 году программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо и пообещал продолжать переводы узников из нее в другие страны "до последнего дня" своего президентского срока, несмотря на бюджетные ограничения. Ряд статей оборонного бюджета фактически запрещает финансирование закрытия Гуантанамо и исключает возможность перевода узников из нее. По утверждению президента, срок полномочий которого истекает 20 января, сохранение Гуантанамо "ослабляет национальную безопасность США за счет распыления ресурсов, подрывает отношения с ключевыми союзниками и партнерами и подогревает экстремизм".