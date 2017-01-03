ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США не исключают введения новых санкций против КНДР в том случае, если Пхеньян продолжит разрабатывать свою ядерную программу, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Мы не исключаем вероятности введения дополнительных санкций", — сказал он на брифинге, когда журналисты попросили его прокомментировать намерения КНДР развивать свою ядерную программу.

Как отметил Кирби, США "считают, что Пхеньян продолжает разрабатывать ядерные и баллистические технологии". "На данный момент мы не считаем, что у КНДР есть возможность разместить ядерную боеголовку" на межконтинентальной баллистической ракете, добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил в ходе новогоднего обращения, что Пхеньян готовится к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты. Уточнялось, что он также обещал "наказывать врагов страны", усиливая военный потенциал, если США и Южная Корея не откажутся от проведения учений.

Также агентство Ренхап со ссылкой на доклад Института стратегии национальной безопасности, работающего при Национальном агентстве разведки Республики Кореи, сообщило, что КНДР к 2020 году сможет создать межконтинентальные баллистические ракеты, которые будут способны достичь территории США.

Кроме этого, авторитетная исследовательская корпорация RAND из Калифорнии сообщала, что к этому времени КНДР будет обладать сырьем для создания от 50 до 100 ядерных боеголовок.