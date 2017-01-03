Билл и Хиллари Клинтон приедут на инаугурацию Трампа

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон приедет в Вашингтон на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа вместе со своей супругой Хиллари Клинтон, проигравшей Трампу на выборах, сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, помимо четы Клинтон на церемонию приедут 43-й президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой.

Как отмечает издание The Hill, ранее о своих планах присутствовать на церемонии заявил 39-й президент Джимми Картер.

Единственным из ныне живущих президентов Америки, который не будет присутствовать на инаугурации Трампа, станет 41-й президент Джордж Буш-старший, он пропустит церемонию по состоянию здоровья.

Церемония инаугурации, после которой Трамп официально станет 45-м президентом США, пройдет в Вашингтоне 20 января.