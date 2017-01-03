В Белом доме объяснили, почему не ввели санкции против Путина

ВАШИНГТОН, 3 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест объяснил, почему Вашингтон не ввел санкции против президента РФ Владимира Путина.

На регулярном брифинге журналисты задали вопрос, почему США не внесли Путина в список санкций в связи с кибератаками на американскую систему выборов, ответственность за которые Вашингтон возложил на Москву.

"Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах. И было бы чрезвычайным, если бы лично Путин оказался в этом списке", — сказал Эрнест.

Журналисты попросили представителя Белого дома уточнить, почему США не отреагировали столь же жестко на кибератаки на компьютерные системы своего правительства в 2015 году, которые Вашингтон приписывал Китаю. Тогда американские власти публично лишь уведомили своих сотрудников о том, что их частная информация могла быть похищена.

"Оба этих инцидента были злоумышленными по своей природе, но различающимися по существу", — ответил Эрнест.

Он добавил, что не будет говорить о предпринятых США действиях в ответ на кибератаки в 2015 году. "Мы сделали одно публичное объявление, но я не могу говорить о том, что было сделано в частном порядке", — сказал представитель Белого дома.

Ряд спецслужб, входящих в разведсообщество США, заявили, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Дональду Трампу победить. С этими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Доказательств причастности России к хакерским атакам власти США ни разу не предъявили.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.