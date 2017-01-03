Обама уверен, что Россия участвовала в кибератаках в ходе выборов в США

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Президент США Барак Обама по-прежнему уверен, что кибератаки в ходе президентских выборов в США были инициированы Россией, заявил во вторник журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, комментируя интервью основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

"Обама опирается на выводы разведслужб и уверен, что за атаками стоят русские", — заявил Эрнест. При этом он подчеркнул, что не видел интервью Ассанжа.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж ранее заявил, что причиной обвинений РФ во вмешательстве в ход выборов в США со стороны нынешней американской администрации была попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа, сообщало издание Hill.

Сообщалось, что основатель WikiLeaks также опроверг сотрудничество с РФ или каким-либо другим государством. "Наш источник — не государство, поэтому ответ на вопрос о взаимодействии (с правительством РФ — ред.) — нет", — заявил он.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.