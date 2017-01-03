Обама уверен, что Россия участвовала в кибератаках в ходе выборов в США

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Президент США Барак Обама по-прежнему уверен, что кибератаки в ходе президентских выборов в США были инициированы Россией, заявил во вторник журналистам на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, комментируя интервью основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
"Обама опирается на выводы разведслужб и уверен, что за атаками стоят русские", — заявил Эрнест. При этом он подчеркнул, что не видел интервью Ассанжа.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж ранее заявил, что причиной обвинений РФ во вмешательстве в ход выборов в США со стороны нынешней американской администрации была попытка лишить легитимности будущего президента Дональда Трампа, сообщало издание Hill.
Сообщалось, что основатель WikiLeaks также опроверг сотрудничество с РФ или каким-либо другим государством. "Наш источник — не государство, поэтому ответ на вопрос о взаимодействии (с правительством РФ — ред.) — нет", — заявил он.
Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.