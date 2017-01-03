Прокуратура Украины изучит соглашение о пребывании российского ЧФ в Крыму

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева предоставил следователям главной военной прокуратуры временный доступ к оригиналам Харьковских соглашений, подписанных в 2010 году между Украиной и РФ, которые продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, а также разрешил изъять копии этих документов, следует из определения суда, опубликованного в Едином реестре судебных решений Украины.

В апреле 2010 года Россия и Украина при президенте Викторе Януковиче подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ в Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров.

"Предоставить разрешение следователям следственной группы и прокурорам группы прокуроров главной военной прокуратуры… временный доступ к вещам и документам, которые находятся в МИД Украины… с возможностью изъятия копий документов, а именно: оригиналов соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 21 апреля 2010 года со всеми дополнениям, документами, которые сопровождали действия по его подготовке", — говорится в определении суда от 7 декабря 2016 года.

Разрешение предоставлено в рамках расследования уголовного производства о государственной измене и злоупотреблении властью, в рамках которого главная военная прокуратура разбирается с обстоятельствами подписания соглашения с РФ по Черноморскому флоту.

Следствие в обосновании ходатайства о предоставлении доступа к документам указывало, что продление соглашения "противоречит конституции Украины" и доступ к документам поможет "подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации соглашения, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашения, противоречащего конституции Украины".

Разрешение суда выдано сроком на один месяц. Суд также определил, что в случае невыполнения данного решения следствие может внести представление в суд на проведение обыска.