Апокалипсис сегодня: нашествие смога на Пекин показали в ускоренной съемке

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Работающий в Китае британец Чес Поуп опубликовал на YouTube кадры наступающего на Пекин смога.

Снятое в ускоренной съемке видео показывает, как за 20 минут дымка практически полностью окутывает улицу китайской столицы.

Во вторник, 3 января, в Китае из-за загрязненного воздуха объявили самый высокий – красный — уровень тревоги, сообщило агентство Синьхуа. Из-за смога задерживаются авиарейсы, некоторые автомагистрали перекрыты, ограничены поездки на частных автомобилях.

Смог в китайской столице бывает круглый год, но в отопительный сезон с середины ноября по март эта проблема становится особенно острой. В 2017 году Пекин намерен потратить около 2,5 миллиарда долларов на борьбу с загрязнением окружающей среды.