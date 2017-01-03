Посол Украины надеется, что при Трампе Киев получит летальное оружие от США

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Посол Украины в США Валерий Чалый рассчитывает, что администрация избранного президента США Дональда Трампа может пересмотреть политику по поставкам летального вооружения Киеву, соответствующее заявление он сделал во вторник в интервью информагентству "Укринформ".

США оказывают военную помощь Киеву, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, на западе страны американские инструкторы проводят обучение бойцов Национальной гвардии. Как заявил ранее Чалый, вопрос поставок на Украину американского летального оружия может быть еще раз рассмотрен США после выборов президента.

"Оборонительное оборудование сейчас поступает на Украину и дает возможность сохранить жизнь нашим воинам, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня (в Донбассе – ред.), как пример – контрбатарейные радары", — сказал Чалый.

Он отметил, что позиция нынешнего президента США Барака Обамы является преградой получению Украиной американского летального оружия.

"Поэтому, соответственно, изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос", — добавил дипломат.

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