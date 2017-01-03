СМИ выяснили, что убийца российского посла собирал информацию о нем с осени
21:2103.01.2017
(обновлено: 21:43 03.01.2017)
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АНКАРА, 3 янв — РИА Новости. Убийца посла РФ в Турции Андрея Карлова Мевлют Мерт Алтынташ с октября собирал информацию о российском дипломате, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы.
Убийство российского посла в Анкаре
Нападение произошло на открытии фотовыставки в галлерее в Анкаре.
Посол России в Турции Андрей Карлов выступал в галерее, когда неизвестный открыл стрельбу.
Люди в галерее во время нападения на посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Вооруженный мужчина рядом с телом посла РФ в Турции Андрея Карлова.
На место происшествия сразу прибыл Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Кроме того, турецкие власти усилили охрану посольства России в Анкаре.
Турецкие источники заявляют, что убийца посла в Анкаре служил в полиции.
В результате нападения Карлов получил серьезное огнестрельное ранение. Посол был доставлен в госпиталь, однако спасти его не удалось.
Люди, находившееся в галерее, во время нападения на российского посла.
Телеканал NTV сообщил, что напавший на Андрея Карлова был уничтожен.
Помимо российского дипломата ранения в ходе перестрелки получили три человека.
Президент России Владимир Путин намерен выслушать доклады министра иностранных дел и руководителей спецслужб в связи с произошедшим нападением.
Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма"
По данным Anadolu, в ходе расследования убийства Карлова выяснилось, что информация о действиях российского дипломата собиралась через компьютер бывшего соседа по комнате убийцы, адвоката Серкана О., еще в октябре 2016 года.
Эксперты, изучив данные компьютера адвоката, выяснили, что в октябре пользователь неоднократно задавал в поисковых сервисах интернета данные о Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата.
Следователи пытаются выяснить, с кем именно в это время встречался Алтынташ.
Координация расследования дела Карлова проводится под руководством заместителя генпрокурора Анкары Неджипа Джема Ишчимена. В рамках расследования покушения на посла России задержаны девять человек.