Открытое в Белоруссии месторождение нефти является средним по меркам страны

МИНСК, 3 янв — РИА Новости. Белорусское нефтегазодобывающее объединение "Белоруснефть" считает открытое в Гомельской области месторождение нефти Угольское средним по меркам страны, передает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу компании.

Во вторник объединение заявило, что ее специалисты открыли новое месторождение нефти в Белоруссии. Оно получило название Угольское. Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,695 миллиона тонн нефти. Нефть с месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находится на большой глубине в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.

"Это среднее по меркам Беларуси месторождение. Но оно позволит нам пополнить наши запасы и удерживать объемы добычи нефти на прогнозном уровне", — рассказал представитель объединения.

Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор геолого-минералогических наук Роман Айзберг считает, что для республики это крупное открытие. "Это самое крупное открытие в Беларуси за последние, может быть, 10 лет. Но это месторождение не открывает никакой новой зоны в Припятском нефтеносном бассейне. Оно открыто вблизи месторождений, с которых добывают нефть уже более 50 лет", — заявил Айзберг радио Sputnik.

Ученый заметил, что нефть Угольского месторождения залегает глубоко. "Это очень глубокие горизонты, поэтому бурить и добывать нефть с таких глубин непросто. Однако оно находится близко к уже проложенным трубопроводам и к местам, где происходит сепарация нефти от воды", — добавил профессор.

В Беларуси самым крупным остается Речицкое месторождение, хотя на сегодняшний день открыто уже 81 нефтяное месторождение. Первая белорусская нефть была добыта в 1964 году, дебит пробуренной скважины составил 120 тонн в сутки, причем нефть била фонтаном. Через несколько дней на еще одной скважине по соседству забил нефтяной фонтан дебитом 600 тонн в сутки. Позднее добыча нефти сократилась. В последние три года "Белоруснефть" стабилизировала добычу нефти на уровне 1,645 миллиона тонн в год. Вся добываемая нефть экспортируется в страны Евросоюза, преимущественно в Германию.