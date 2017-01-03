Трамп выступил против перевода заключенных из тюрьмы в Гуантанамо

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что нужно прекратить практику освобождения "крайне опасных" заключенных, которые содержатся в тюрьме на базе Гуантанамо.

"Больше не должно быть освобождений из Гуантанамо. Они крайне опасные люди и им не должно быть позволено вернуться на поле боя", — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2017 г.

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Комментируя заявление Трампа, представитель оборонного ведомства США заявил журналистам на брифинге, что президент Барак Обама продолжит свою политику по закрытию тюрьмы Гуантанамо до истечения срока своих полномочий.

"В один промежуток времени есть только один главнокомандующий", — сказал представитель Пентагона, подчеркнув, что до 20 января глава ведомства намерен выполнять задачи, поставленные действующим президентом Обамой. Представитель ведомства отказался сообщить, сколько заключенных могут быть переведены из тюрьмы до окончания президентского срока Обамы.

Закрытие Гуантанамо являлось одним из главных предвыборных обещаний Обамы в 2008 году, когда он баллотировался на первый срок. Ему не удалось закрыть тюрьму из-за возражений конгресса, но за время его президентства число узников Гуантанамо сократилось с 242 до 59 человек.

В конце декабря Обама осудил конгресс за отказ финансировать в 2017 году программу по закрытию тюрьмы на базе Гуантанамо и пообещал продолжать переводы узников из нее в другие страны "до последнего дня" своего президентского срока, несмотря на бюджетные ограничения. Ряд статей оборонного бюджета фактически запрещает финансирование закрытия Гуантанамо и исключает возможность перевода узников из нее. По утверждению президента, срок полномочий которого истекает 20 января, сохранение Гуантанамо "ослабляет национальную безопасность США за счет распыления ресурсов, подрывает отношения с ключевыми союзниками и партнерами и подогревает экстремизм".