Трамп на днях получит от спецслужб полную информацию о выборах в США

ВАШИНГТОН, 3 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп рассчитывает, что спецслужбы США на этой неделе проведут для него заключительный брифинг по ситуации с выборами США и якобы имевшему место вмешательству в них со стороны России, сообщил представитель переходной команды Трампа.

По его словам, Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс начали свою работу в новом году именно с брифинга со спецслужбами по этому вопросу в Нью-Йорке.

"Сегодня избранный президент и вице-президент начали свой день с брифинга с секретными службами, который прошел в Нью-Йорке, в том числе по ситуации с Россией. Они договорились, что позднее на этой неделе они получат финальную информацию по текущей ситуации с Россией. Они будут просить о брифинге с высокопоставленными членами разведслужб", — сказал представитель переходной команды Трампа журналистам.

Ранее стало известно, что Трамп на этой неделе встретится с представителями американских спецслужб, которые представят ему информацию, на основании которой они обвинили Россию в попытках взлома компьютерных систем в США. Трамп в интервью журналу Hill пообещал, что поделится этой информацией с общественностью во вторник-среду.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что российские хакеры стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения. Трамп называл заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

В прошлый четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персоной нон грата 35 российских дипломатов в США.