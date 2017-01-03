Мужчина в костюме Санта-Клауса ограбил батумский магазин на $15 тысяч

ТБИЛИСИ, 3 янв — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Мужчина, переодетый Санта-Клаусом, в новогоднюю ночь ограбил супермаркет в Батуми и забрал более 15 тысяч долларов, сообщают грузинские СМИ, ссылаясь на очевидцев.

По данным телекомпании "Рустави 2", ограбление произошло ночью 31 декабря в турецком супермаркете в центре города. По данным ТВ, МВД Грузии уже возбудило по факту уголовное дело, но подозреваемый пока не задержан.

Очевидцы рассказывают, что "мужчина в форме Санта-Клауса постучался в дверь магазина, которая была закрыта, и попросил войти, чтобы поздравить с Новым годом".

"Сначала он поздравил с праздником, а потом достал пистолет и угрожал выстрелить, если не получит деньги. Он забрал деньги, которые на тот момент были в кассе — около 40 тысяч лари",- сообщила сотрудница супермаркета журналистам.

ყაჩაღობა ბახტრიონის ქუჩაზე — დაყაჩაღებულია საქართველოს ბანკის ექსპრესფილიალი https://t.co/omzubvgiSo — Rustavi 2 (@Rustavi2tv) 3 января 2017 г.

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