На Украине запретили показ российской мелодрамы "Человеческий фактор"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило госрегистрацию и аннулировало прокатное удостоверение российского телесериала "Человеческий фактор", вышедшего в прокат в 2014 году, сообщила во вторник пресс-служба агентства.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов и трансляцию песен, "пропагандирующих" силовые структуры России. Вице-премьер по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Вячеслав Кириленко заявлял, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.

"Госкино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Человеческий фактор" режиссера Александра Замятина", — говорится в сообщении.

Ранее глава агентства Филипп Ильенко сообщил, что с 2014 года запрещены к показу свыше 570 российских сериалов и фильмов.