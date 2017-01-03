Нетаньяху рассказал о результатах допроса по обвинению в коррупции

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что высказанные в его адрес обвинения в получении взяток остались неподтвержденными.

Накануне следователи прибыли в резиденцию израильского премьера и провели допрос, который длился около трех часов.

"Долгие годы ежедневного преследования меня и моей семьи, как выяснилось вчера, ничего не дали. Я повторяю: это ни к чему не приведет, потому что в этом ничего нет", — написал премьер в Twitter, задавшись вопросом о том, принесет ли свои извинения какое-нибудь из СМИ, разместивших "тысячи заголовков, которые оказались полной чепухой".

שנים ארוכות של רדיפה יומיומית נגדי ונגד משפחתי התבררו אתמול כלא כלום – שום דבר. אני חוזר ואומר: לא יהיה כלום – כי אין כלום. pic.twitter.com/MH8LJFSm4r — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 3 января 2017 г.

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​Биньямина Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. Полиция уже допросила свидетелей как в Израиле, так и за рубежом. Нетаньяху отвергал все возможные обвинения.