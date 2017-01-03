Bloomberg: США сочли признаком "российских кибератак" украинскую программу

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. История с "российскими хакерами", которые якобы вмешивались в выборы в США, зашла слишком далеко, пишет колумнист Bloomberg Леонид Бершидский.

По его мнению, недавний доклад американских властей с техническими подробностями "российских кибератак" может привести к серьезным последствиям. Совместный отчет Департамента внутренней безопасности и ФБР создает "безграничные возможности для проведения операций под ложным флагом, которые правительство США едва ли не обещает приписать России", пишет журналист.

Доказательств влияния российских хакеров на выборы в США в докладе нет. Вместо этого там приведены правила, якобы позволяющие выявить действия "российской киберразведки". С этой целью в документе описывается вредоносная программа Web Kit PAS Tool PHP.

Специалисты по интернет-безопасности из компании Wordfence нашли эту программу в свободном доступе в сети и выяснили, что она была создана на Украине. Эта программа довольно популярна у хакеров всего мира, не только российских. При этом ее версия, указанная в докладе американских властей, уже несколько устарела.

Портал разработчиков программы PAS. Скриншот с сайта Wordfence

"Разумно было бы предположить, что сотрудники российской разведки разработали собственные инструменты или, по меньшей мере, используют новые вредоносные средства из сторонних источников", — отметил глава Wordfence Марк Маундер в статье на сайте компании.

Однако, пишет обозреватель Bloomberg, это не обязательно так: хакеры могут использовать любые инструменты, если те соответствуют их задачам. Вопрос в другом: теперь, когда власти США прочно связали программу PAS с российскими хакерами, любой киберпреступник с ее помощью может выдать свои действия за операцию российской разведки.

"Американское разведсообщество выставляет себя на посмешище под политическим давлением со стороны уходящей администрации и некоторых "ястребов" из конгресса. Она должна перестать это делать. Невозможно возложить вину за хакерские атаки на основе всем доступных программ и IP-адресов", — резюмирует он.