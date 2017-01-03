Во Львове загорелся завод "Электрон"

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Более 60 спасателей принимают участие в тушении пожара в здании завода "Электрон" во Львове, сообщила во вторник пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Большинство помещений в здании завода находятся в аренде.
Во Львове горит часть завода "Электрон". ФОТОhttps://t.co/kHtZZ3vXhJ#новости#Львов #завод #Электрон pic.twitter.com/bduOQdGUGo— INFOKAVA.com (@INFOKAVA) 3 января 2017 г.
Сообщение о пожаре поступило в пожарную службу в 13.17 (14.17 мск), на место происшествия были отправлены семь пожарно-спасательных подразделений и части специальной пожарной техники отряда технической службы Львова.
Сообщается, что пожар возник на втором этаже здания, в производственном помещении частного предприятия.
В 16.15 (17.15 мск) пожар был локализован на площади ориентировочно 900 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет.
На месте события работают 62 спасателя и 12 единиц основной техники.