В Литву дислоцированы военнослужащие американских спецподразделений

ВИЛЬНЮС, 3 янв — РИА Новости. Военнослужащие спецподразделений США дислоцированы в Литву, заявило во вторник министерство обороны республики.

О присутствии спецподразделений США в Литве ранее сообщало американское издание The New York Times. По данным издания, несколько десятков военных из США прибыло в Литву за последние несколько месяцев.

"Нахождение военных специальных подразделений США является способом сдерживания и формой тесного сотрудничества с силами США. Военнослужащие прибыли в Литву по нашему приглашению, они здесь будут находиться, сколько этого потребует ситуация в регионе", — цитирует агентство BNS слова представителя минобороны Литвы Асты Галдикайте.

Она добавила, что США стали первой страной, которая отправила в страны Балтии дополнительные силы, обеспечивающие безопасность государств.

"С 2014 года в Литве, Латвии, Эстонии и Польше находится по роте американских солдат, в следующем году США в Восточную Европу обещают направить еще одну бригаду", — говорится в сообщении агентства.