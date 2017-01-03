На Украине предложили вернуть из-за рубежа и перезахоронить прах Бандеры

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омельян выступил за возвращение в страну и перезахоронение праха лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеру.

Во вторник МИД Украины заявил, что останки известного украинского писателя Александра Олеся и его жены после эксгумации перемещены в депозитарий кладбища в Чехии до решения вопроса о месте окончательного захоронения, которое должны принять проживающие в Канаде родственники писателя. На месте, где покоились Олесь и его жена, уже похоронен выходец из Украины Владимир Михайлишин, который до недавнего времени ухаживал за могилой и платил необходимую ренту.

"Они должны вернуться домой. Дорошенко, Головатый, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалец, Скоропадский, Петлюра, Винниченко…", — написал Омелян на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, украинское государство должно само инициировать возвращение праха ряда украинских деятелей. "По выдающимся украинцам — наше государство само должно инициировать их возвращение на родную землю для захоронения в национальном пантеоне", — цитирует институт слова его главы Вятровича. Пантеон планируется устроить на Лукьяновском кладбище в Киеве. По данным института, за пределами Украины на сегодня находится более 250 тысяч захоронений представителей украинской военно-политической эмиграции, деятелей науки и культуры, отмечается, то многие из могил "могут быть ликвидированы в ближайшее время".

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты. Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.