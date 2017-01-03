"Киргизский след" не привел турецкие спецслужбы к исполнителю теракта

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Турецкие спецслужбы третий день ведут поиск исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, результатов пока нет.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Спецоперация и задержания

Газета Daily Sabah сообщила, что турецкая полиция в ночь на вторник провела спецоперацию по поиску террориста в районе Зейтинбурну, однако результатов она не принесла.

Сотрудники правоохранительных органов также провели ряд арестов, число задержанных по подозрению в причастности к теракту возросло до 16 человек, при этом турецкие СМИ отмечают, что среди них точно нет исполнителя атаки.

К настоящему моменту не поступало информации о личностях задержанных и о том, гражданами каких стран они являются – лишь то, что, по данным СМИ, среди задержанных два иностранца.

Подозреваемый из Киргизии



Во вторник турецкие СМИ опубликовали "селфи-видео", на котором, возможно, запечатлен исполнитель теракта. Следствие предполагало, что преступник может быть гражданином Узбекистана, Киргизии или, по некоторым данным, уйгуром.

Позже телеканал TRT сообщил, что основным подозреваемым в совершении теракта является 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов, который в ноябре прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми из Сирии, где, как утверждается, проходил подготовку к террористической деятельности.

Агентство АКИpress опубликовало заявление Машрапова о том, что 31 декабря он находился в Киргизии и никакого отношения к теракту не имеет. Он также пояснил, что 1 января прилетел в Стамбул из Бишкека по делам, связанным с торговлей, но при возвращении сотрудники турецких правоохранительных органов сняли его с самолета и допросили, после чего отпустили.

В связи с возможной причастностью гражданина Киргизии к теракту в Стамбуле госкомитет национальной безопасности страны находится в постоянном контакте с представителями турецких спецслужб.

Хорошо подготовленный профессионал



Военные эксперты, проанализировав действия и поведение террориста, отметили, что он, возможно, проходил спецподготовку и является профессиональным убийцей.

Эксперт по контртеррористическим мерам Абдулла Агар заявил агентству Рейтер, что преступник является "решительным, точным, практичным и хладнокровным профессионалом".

При этом газета Hurriet пишет, что исполнитель теракта был хорошо знаком с внутренним устройством заведения. По данным предварительного расследования, преступник знал о существовании всех выходов из клуба, включая три потайные двери, известные только персоналу.