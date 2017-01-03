На Украине задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдавии

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Украинские пограничники задержали в Черниговской области гражданина Молдавии, разыскиваемого Интерполом за совершение убийства, сообщила во вторник пресс-служба Госпогранслужбы страны.

"Вчера в пункте пропуска "Гремяч" при пересечении границы пограничники Черниговского отряда обнаружили гражданина Молдавии, который находился в международном розыске. Молдаванина разыскивали за неумышленное убийство", — говорится в сообщении.

Пограничники передали задержанного взаимодействующим органам.

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