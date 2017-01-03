В Китае отменили смертную казнь женщине, виновной в крупном мошенничестве

ПЕКИН, 3 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Суд в китайском автономном районе Внутренняя Монголия решил заменить пожизненным заключением смертный приговор женщине, виновной в мошенничестве на 1,23 миллиарда юаней (примерно 177 миллионов долларов).

Как передает агентство Синьхуа, женщина по фамилии Су в 2013 году была приговорена к смертной казни за мошенничество в особо крупном размере.

В 2015 году Верховный суд КНР принял решение отправить ее дело на пересмотр, приняв во внимание, что женщина добровольно сдалась полиции. Повторные слушания начались в июле 2016 года в суде города Ордос во Внутренней Монголии.

Окончательное решение о смягчении приговора вынесено 3 января. Согласно решению суда, Су пожизненно лишена политических прав, а ее личные активы конфискованы.

Женщина начала мошеннические операции в 2006 году, привлекая инвесторов к участию в различных проектах и обещая высокую прибыль. Из средств, которые она смогла привлечь на инвестиции в рестораны, спортивные клубы, угольные шахты и фермы, Су присвоила себе лично 552 миллиона юаней. Часть полученных от инвесторов средств она тратила на покупку недвижимости, автомобилей, лотерейных билетов и ювелирных изделий лично для себя.