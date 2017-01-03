Додон лишил бывшего президента Румынии молдавского гражданства

КИШИНЕВ, 3 янв – РИА Новости. Новый президент Молдавии Игорь Додон подписал указ о лишении бывшего румынского лидера Траяна Бэсеску молдавского гражданства, об этом он собщил на своей официальной странице в соцсети Facebook..

Додон отметил, что гражданство Молдавии было предоставлено экс-президенту Румынии в незаконном порядке, поскольку Бэсеску "неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдавии путем аннексии Румынией". "Еще находясь на посту президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существования молдавского народа", — написал Додон. По его словам, все это идет вразрез с положениями Конституции Молдавии.

Гражданство Молдавии было предоставлено Бэсеску летом 2016 года четвертым президентом республики Николаем Тимофти.

Бэсеску — сторонник воссоздания так называемой "Великой Румынии" в границах 1939 года. Бывший глава Румынии открыто заявлял, что молдавская евроинтеграция направлена на присоединение территории Молдавии к Румынии. По его словам, объединение с Молдавией должно стать третьим важным проектом во внешней политике Румынии после вступления в НАТО и присоединения к ЕС.