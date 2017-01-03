Эксперт: утверждение Тиллерсона нельзя считать делом предрешенным

БРЮССЕЛЬ, 3 янв – РИА Новости, Александр Шишло. Предстоящее утверждение американским сенатом кандидатуры нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона нельзя считать делом предрешенным, заявил французский политолог и специалист по США Жан-Эрик Брана.

Чтобы глава нефтяной компании ExxonMobil Тиллерсон, которого на Западе считают пророссийски настроенным бизнесменом, стал госсекретарем США в администрации избранного президента Дональда Трампа, его кандидатуру должен одобрить сенат.

"Это назначение должен одобрить сенат и его комитет (по международным отношениям – ред.), который отвечает за утверждение и который состоит из 19 членов – десяти республиканцев и девяти демократов. Эти девять демократов определенно будут голосовать против, и одного голоса против со стороны республиканцев будет достаточно, чтобы аннулировать кандидатуру и обязать президента назначить нового кандидата на этот пост", — сказал Брана в эфире телерадиокомпании RTBF.

По словам эксперта, политические заявления Трампа поддерживают далеко не все республиканцы во власти. В частности, по его словам, сенатор Джон Маккейн считает, что Трамп "предал все обязательства республиканцев" и является "неопознанным летающим объектом, которому не место в политике".

Брана является автором книги "Вновь сделать Америку великой. Америка Трампа".