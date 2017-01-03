В Латвии начали сбор подписей за восстановление обязательной военной службы

РИГА, 3 янв – РИА Новости. Петиция за восстановление обязательной военной службы в Латвии опубликована на портале общественных инициатив manabalss.lv. © РИА Новости. Ян Тихонов Перейти в фотобанк Работать – дураков нет. В Латвии все умные

Автор, зарегистрировавший инициативу, считает, что в нынешней геополитической ситуации необходимо развивать обороноспособность Латвии.

"Чтобы укреплять безопасность страны и эффективнее выполнять третью статью Североатлантического договора, каждый латвийский мужчина, достигший 18 лет, должен пройти обязательную военную подготовку. Те, чье состояние здоровья не позволяет служить, должны пройти индивидуальную подготовку", — написал автор проекта.

В инициативе говорится, что нужно установить срок, в течение которого каждый мужчина должен пройти обязательную военную службу, чтобы люди могли спланировать службу, например, в течение трех лет.

По мнению зарегистрировавшего инициативу, во время обязательной военной службы должна выплачиваться средняя зарплата военнослужащего, а также обеспечиваться остальные социальные гарантии и сохраняться рабочее место.

В Латвии профессиональная армия. Страна является членом НАТО с 2004 года. До этого в республике была обязательная военная служба.

Если петиция получит поддержку 10 тысяч человек, то она может быть передана в Сейм на рассмотрение. В настоящий момент инициативу поддержали 23 человека.