Посол Великобритании при ЕС неожиданно подал в отставку

ЛОНДОН, 3 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Посол Великобритании при ЕС Иван Роджерс неожиданно объявил об отставке, не дожидаясь начала процесса Brexit (выхода страны из Евросоюза), которое запланировано на конец марта 2017 года, сообщила газета Financial Times. © РИА Новости. Валерий Шустов Перейти в фотобанк СМИ рассказали, какие проблемы Brexit создаст для Британии

По данным издания, 56-летний Роджерс во вторник объявил коллегам, что покинет свой пост раньше, не объяснив причин своего решения.

Позже представитель правительства Великобритании подтвердил, что посол при ЕС принял решение об отставке. "Сэр Иван Роджерс подал в отставку с поста на несколько месяцев раньше….Мы благодарны ему за работу…", — говорится в сообщении правительства.

Роджерс был назначен послом Британии при ЕС в 2013 году бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Полномочия посла истекают в ноябре 2017 года.