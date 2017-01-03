Доходная часть госбюджета Украины на 2016 год не выполнена на 1,7%

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Государственный бюджет Украины в январе-декабре 2016 года получил на 1,7% меньше доходов, чем было запланировано по бюджетной росписи, следует из статистических данных, опубликованных на сайте Государственной казначейской службы.

В частности, по бюджетной росписи было запланировано получение 627,153 миллиарда гривен (23,1 миллиарда долларов) доходов, однако было получено только 616,219 миллиарда гривен (22,7 миллиарда долларов).

При этом, по сравнению с 2015 годом, доходы государственного бюджета в 2016 году выросли на 15,2%.