СМИ заявили, что исполнитель теракта в Стамбуле хорошо знал клуб

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула был хорошо знаком с внутренним устройством заведения, включая потайные выходы, пишет газета Hurriet.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По данным предварительного расследования, преступник знал о существовании всех выходов из клуба, включая три потайные двери, известные только персоналу.

Сообщается, что при нападении террорист применил светошумовую гранату. В кабине диджея было обнаружено от 120 до 180 пуль.

Предполагаемый злоумышленник покинул место нападения на такси. Он вышел в районе Куручешме и заявил водителю, что у него нет денег. Он также попросил у таксиста мобильный телефон для звонка. Водитель был допрошен и сообщил, что подозреваемый говорил по-турецки.

СМИ сообщают, что террорист прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми в ноябре 2016 года. Члены его семьи задержаны. Супруга заявила, что не подозревала о принадлежности мужа к ИГ.