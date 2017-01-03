СМИ заявили, что исполнитель теракта в Стамбуле хорошо знал клуб
16:5203.01.2017
(обновлено: 16:53 03.01.2017)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула был хорошо знаком с внутренним устройством заведения, включая потайные выходы, пишет газета Hurriet.
Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
По данным предварительного расследования, преступник знал о существовании всех выходов из клуба, включая три потайные двери, известные только персоналу.
Сообщается, что при нападении террорист применил светошумовую гранату. В кабине диджея было обнаружено от 120 до 180 пуль.
Предполагаемый злоумышленник покинул место нападения на такси. Он вышел в районе Куручешме и заявил водителю, что у него нет денег. Он также попросил у таксиста мобильный телефон для звонка. Водитель был допрошен и сообщил, что подозреваемый говорил по-турецки.
СМИ сообщают, что террорист прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми в ноябре 2016 года. Члены его семьи задержаны. Супруга заявила, что не подозревала о принадлежности мужа к ИГ.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.