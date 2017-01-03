В Молдавии учителя собираются пикетировать кабмин и парламент

КИШИНЕВ, 3 янв – РИА Новости. Молдавские педагоги намерены выйти на акции протеста с 17 по 20 января, требуя повышения заработной платы, сообщает Федерация профсоюзов образования и науки республики.

Согласно данным Национального бюро статистики республики, средний размер заработной платы в секторе образования составляет 3 тысячи 977,3 леев, что не дотягивает до 200 долларов.

"Члены Федерации профсоюзов образования и науки Молдавии намерены пикетировать здания правительства и парламента в период 17-20 января", — заявили в организации.

Там подчеркнули, что социально-экономическое положение работников образования постоянно ухудшается – зарплату педагогам не повышали с 2014 года, между тем стремительно растут цены на продукты питания, лекарства и услуги.

"Профсоюзы настаивают на увеличении зарплаты на 50%, начиная с 1 января 2017 года", — сообщили в организации. Среди других требований – увеличение стипендий на 20% и единовременного пособия молодым специалистам.

В Федерацию профсоюзов образования и науки Молдавии входят 120 тысяч членов.