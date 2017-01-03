В Тбилиси в новогодние дни из-за пиротехники пострадали более 50 человек

ТБИЛИСИ, 3 янв — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Более 50 человек пострадали в Тбилиси от пиротехники в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни, сообщили журналистам в Службе скорой помощи.

"Бригаду скорой помощи в Тбилиси за период с 31 декабря по 3 января вызвали в 54 случаях из-за повреждений и ожогов от пиротехники. Двух совершеннолетних граждан пришлось госпитализировать, им ампутировали пальцы рук", — заявили в Службе.

Также Службу скорой помощи в новогодние дни по причине интоксикации алкоголем вызвали более 400 раз, более 100 человек были госпитализированы.