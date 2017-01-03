"Укроборонпром" готов построить завод боеприпасов за полтора года

Украинский госконцерн "Укроборонпром" заявил о готовности реализовать проект по строительству нового завода по производству боеприпасов для нужд украинской армии в течение 18 месяцев с момента принятия соответствующего решения правительства и предоставления финансирования, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что советские боеприпасы на Украине на исходе.

"Укроборонпром" готов построить производство боеприпасов различного калибра под нужды армии Украины — соответствующие проекты переданы на рассмотрение в кабмин. Как только будет принято соответствующее решение и предоставлено финансирование — "Укроборонпром" реализует этот проект за 18 месяцев" — говорится в сообщении компании.

Ранее руководство "Укроборонпрома" заявило о передаче в конце 2015 года на рассмотрение правительства данных с экономическим обоснованием по строительству завода боеприпасов, с указанием ведущих мировых производителей, способных реализовать такой проект.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.