Трамп раскритиковал General Motors за ввоз автомобилей из Мексики

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой компании General Motors, которая производит автомобили в Мексике и беспошлинно ввозит их в США.

Трамп сообщил, что General Motors передает собранные в Мексике автомобили дилерам в США без всякой пошлины.

"Делайте их в США или платите пограничную пошлину!", — написал избранный президент в Twitter.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2017 г.

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Сохранение рабочих мест в США и предотвращение переноса производства в страны с более дешевым трудом было наряду с иммиграцией главной темой предвыборной кампании Трампа. Чтобы вернуть рабочие места в Америку, Трамп намерен отказаться от Транстихоокеанского торгового соглашения и пересмотреть намного более важное для американской экономики соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Критики Трампа заявляют, что США все равно не смогут конкурировать по зарплатам с развивающимися странами. Политические противники Трампа опасаются, что потенциальные торговые войны приведут к росту цен на продукты питания и, возможно, к рецессии американской экономики. Трамп заявляет, что сможет вернуть в страну миллионы рабочих мест на производстве.