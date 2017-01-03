На юге Афганистана при атаке боевиков погибли восемь полицейских

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Восемь полицейских погибли в результате атаки боевиков в столице провинции Гильменд на юге Афганистана, еще трое получили ранения, передает агентство Pajhwok со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

Инцидент произошел в ночь на вторник в районе Болан города Лашкаргах, боевики совершили нападение на полицейский пост.

Генерал армии Афганистана Абдул Рахим Чахансури (Abdul Rahim Chakhansuri) подтвердил эту информацию, однако не привел точных данных о жертвах. Он также заявил, что нападение совершили боевики радикальной группировки "Талибан".

Подробности происшествия уточняются. Ни одна из группировок, действующих в Афганистане, пока не взяла ответственность за нападение.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).