СМИ: в Швейцарии в перестрелке ранены двое полицейских, стрелявший сбежал

ЖЕНЕВА, 3 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Два сотрудника полиции получили ранения во время перестрелки во вторник в коммуне Реэтобель (швейцарский кантон Аппенцелль-Ауссерроден), пишет издание "20 Minutes".

По данным издания, мужчина 33 лет в районе 9 утра по местному времени открыл огонь по двум сотрудникам правоохранительных органов во время проведения полицейской операции в Реэтобеле. Он ранил полицейских и сбежал.

Обоих раненых перевезли в больницу, их состояние не уточняется. Как минимум один полицейский получил пулевое ранение.

В настоящее время проводится спецоперация по поиску преступника, которого объявили опасным. Как отмечает "20 Minutes", жителям города посоветовали не выходить из домов, а тех, кто пытается покинуть коммуну на машине, останавливает полиция.