Данные о подозреваемом в теракте в Турции переданы спецслужбам Киргизии
БИШКЕК, 3 янв — РИА Новости. Паспортные данные подозреваемого в теракте в Стамбуле гражданина Киргизии, а также другие материалы переданы в Госкомитет национальной безопасности страны, заявил во вторник председатель Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев.
Ранее СМИ сообщали, что в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов. В социальных сетях также появилась фотография его паспорта. Сам Машрапов ранее заявил, что что не имеет отношения к теракту.
"Мы передали все материалы в Госкомитет национальной безопасности: паспортные данные, базы биометрики. Больше ничего сказать не могу", — цитирует слова Сарпашева агентство Sputnik Кыргызстан.
Как отметил пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов, Госкомитет находится в постоянном контакте с представителями турецких спецслужб.
"В соответствующие органы направлены запросы на подтверждение возможной причастности граждан КР к теракту, а также на предоставление более подробной информации. Относительно информации с паспортными данными — проводятся необходимая проверочная работа и мероприятия", — сказал Сулайманов.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.