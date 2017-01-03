Гражданин Киргизии опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Гражданин Киргизии Яхья Машрапов, который, по данным турецких СМИ, мог быть причастен к теракту в Стамбуле, заявил, что не имеет отношения к теракту, передает агентство АКИpress.

Ранее СМИ сообщили, что в нападении на ночной клуб подозревается 28-летний гражданин Киргизии Машрапов. В соцсетях также появилась фотография его паспорта.

По данным АКИpress, Машрапов 3 января прилетел из Турции в Бишкек. Его уже допросили сотрудники Госкомитета национальной безопасности страны (ГКНБ).

Машрапов рассказал, что 1 января прилетел в Стамбул из Бишкека по делам, связанным с торговлей. Когда он возвращался назад, турецкие правоохранители сняли его с самолета и допросили. Из-за этого рейс задержали на час.

"Они объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет", — цитирует Машрапова агентство.

Он отметил, что 31 декабря находился еще в Киргизии и не может быть причастен к теракту. Машрапов также заявил, что не знает, каким образом фото его паспорта появилось в сети.