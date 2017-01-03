Гражданин Киргизии опроверг свою причастность к теракту в Стамбуле
15:3303.01.2017
(обновлено: 18:42 03.01.2017)
15264482
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Гражданин Киргизии Яхья Машрапов, который, по данным турецких СМИ, мог быть причастен к теракту в Стамбуле, заявил, что не имеет отношения к теракту, передает агентство АКИpress.
Ранее СМИ сообщили, что в нападении на ночной клуб подозревается 28-летний гражданин Киргизии Машрапов. В соцсетях также появилась фотография его паспорта.
По данным АКИpress, Машрапов 3 января прилетел из Турции в Бишкек. Его уже допросили сотрудники Госкомитета национальной безопасности страны (ГКНБ).
Машрапов рассказал, что 1 января прилетел в Стамбул из Бишкека по делам, связанным с торговлей. Когда он возвращался назад, турецкие правоохранители сняли его с самолета и допросили. Из-за этого рейс задержали на час.
"Они объяснили, что допросили меня в связи с терактом в новогоднюю ночь, сказали, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет", — цитирует Машрапова агентство.
Он отметил, что 31 декабря находился еще в Киргизии и не может быть причастен к теракту. Машрапов также заявил, что не знает, каким образом фото его паспорта появилось в сети.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.