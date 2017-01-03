В аэропорту Стамбула задержали двух иностранцев в связи с терактом в клубе

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Власти Турции задержали двух иностранцев в стамбульском аэропорту имени Ататюрка в связи с терактом в ночном клубе, передает агентство Рейтер со ссылкой на местное ТВ.

Не уточняется, гражданами каких стран являются задержанные.

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранители задержали 14 подозреваемых в связи с нападением. Отмечалось, что среди задержанных нет исполнителя атаки, в то же время неизвестно, кем являются все 14 задержанных.

По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).