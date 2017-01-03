Первое слушание по импичменту президента Южной Кореи продлилось 9 минут

ТОКИО, 3 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Конституционный суд Южной Кореи провел первое открытое слушание относительно правомочности решения парламента об импичменте президента Пак Кын Хе, которое продлилось всего девять минут в связи с неявкой главы государства.

По данным агентства Ренхап , в связи с отсутствием южнокорейского президента суд перенес прения сторон обвинения и защиты на четверг. В том случае, если Пак Кын Хе опять не предстанет перед судом, дальнейшие слушания будут вестись в присутствии ее доверенного лица.

До настоящего времени импичмент президента Южной Кореи инициировался лишь однажды — при покойном экс-президенте страны Но Му Хёне. В марте 2004 года парламент также проголосовал за импичмент президента, однако в мае того же года это решение было отменено Конституционным судом Южной Кореи. Но Му Хён покинул свой пост лишь в феврале 2008 года.

Если в этот раз импичмент будет одобрен судом, то в течение двух месяцев в стране должны пройти выборы нового президента. Официально президентские полномочия Пак Кын Хе заканчивались в феврале 2017 года.

Подруга президента Южной Кореи Цой Сун Силь оказалась в центре политического и коррупционного скандала, который привел к объявлению импичмента Пак Кын Хе. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан.