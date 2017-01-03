На Украине хотят производить американские винтовки M16

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с американской компанией Aeroscraft намерен производить стрелковое оружие по стандартам НАТО на Украине, первым проектом станет автоматическая винтовка M16, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.
Aeroscraft специализируется на производстве инновационных воздушных судов, сторожевых башен и стрелкового оружия.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО.