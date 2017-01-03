СМИ: главой МИД Румынии может в третий раз стать Теодор Мелешкану

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Бывший глава внешнеполитического ведомства Румынии Теодор Мелешкану может вновь возглавить МИД, если парламент страны утвердит подготовленный кандидатом на пост премьер-министра Сорином Гриндяну состав и программу нового правительства, сообщает телеканал Realitatea.

СМИ называют крайне противоречивым выбор Мелешкану. Он дважды занимал пост министра иностранных дел страны, однако оба срока были очень короткими. Впервые он был назначен главой МИД в апреле 2007 года и занимал должность до декабря 2008 года. Второй раз он руководил ведомством в ноябре 2014 года всего 8 дней.

Мелешкану в 2014 году сменил на посту Титуса Корлецяна, который подал в отставку из-за плохой организации первого тура президентских выборов на открытых за рубежом избирательных участках и последовавшей из-за этого резкой критики общественности, а после второго тура по этой же причине в отставку подал и Мелешкану.

Ранее Мелешкану возглавлял службу внешней разведки (с февраля 2012 по сентябрь 2014 год), также он занимал пост министра обороны (апрель 2007- сентябрь 2008 года).

Президент Румынии Клаус Йоханнис в минувшую пятницу утвердил Гриндяну в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Выборы в двухпалатный парламент Румынии, состоящий из Сената и Палаты депутатов, прошли 11 декабря. Лидером, как и на прошлых парламентских выборах, стала Социал-демократическая партия (СДП), на втором месте оказалась Национал-либеральная партия (НЛП), третье место занимает новая партия "Союз за спасение Румынии". В состав парламента страны вошли шесть партий, которым удалось преодолеть рубеж в 5%. Помимо тройки лидеров, в парламент прошли Демсоюз венгров Румынии (ДСВР), Альянс либералов и депутатов (АЛД), а также партия "Народное движение". В парламент не прошел ни один независимый кандидат.