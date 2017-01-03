СМИ назвали имя предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Турецкие СМИ назвали имя предполагаемого террориста, расстрелявшего 39 человек в ночном клубе Стамбула, передает агентство EFE.

По данным телеканала TRT , в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов (Lakhe Mashrapov).

СМИ со ссылкой на полицию также сообщают, что подозреваемый в ноябре прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми из Сирии, где проходил подготовку к террористической деятельности.

В пресс-службе Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщили РИА Новости, что спецслужбы страны проверяют информацию о причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле.

Сам Машрапов в интервью агентству АКИpress заявил, что не имеет никакого отношения к теракту. По его словам, он 1 января прилетел в Стамбул из Бишкека по делам, связанным с торговлей, но при возвращении сотрудники турецких правоохранительных органов сняли его с самолета. Допрос длился час. "Они… сказали, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет", — цитирует слова Машрапова агентство.

По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).