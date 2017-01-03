СМИ назвали имя предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле
14:3703.01.2017
(обновлено: 17:05 03.01.2017)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Турецкие СМИ назвали имя предполагаемого террориста, расстрелявшего 39 человек в ночном клубе Стамбула, передает агентство EFE.
По данным телеканала TRT
, в совершении теракта подозревается 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов (Lakhe Mashrapov).
СМИ со ссылкой на полицию также сообщают, что подозреваемый в ноябре прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми из Сирии, где проходил подготовку к террористической деятельности.
В пресс-службе Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщили РИА Новости, что спецслужбы страны проверяют информацию о причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле.
Сам Машрапов в интервью агентству АКИpress заявил, что не имеет никакого отношения к теракту. По его словам, он 1 января прилетел в Стамбул из Бишкека по делам, связанным с торговлей, но при возвращении сотрудники турецких правоохранительных органов сняли его с самолета. Допрос длился час. "Они… сказали, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет", — цитирует слова Машрапова агентство.
По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.