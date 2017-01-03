Полиция задержала еще шесть подозреваемых после атаки на клуб в Стамбуле
14:3503.01.2017
(обновлено: 14:39 03.01.2017)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Турецкие правоохранители во вторник задержали еще шестерых подозреваемых в связи с нападением 1 января на клуб Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, передает агентство Anadolu со ссылкой на представителя сил безопасности.
Днем ранее по этому делу были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к теракту. В данный момент они дают показания, сообщил источник.
Как отмечает агентство, среди задержанных нет исполнителя атаки и в то же время неизвестно, кем являются все 14 задержанных подозреваемых. Турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало фотографии исполнителя теракта в ночном клубе Reina в районе Ортакей в центре Стамбула.
Террорист застрелил охранника клуба и ворвался внутрь, где находились более 700 человек, открыв по ним огонь. По данным МВД страны, погибли 39 человек, еще 69 ранены, поиски атаковавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.