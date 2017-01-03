Полиция задержала еще шесть подозреваемых после атаки на клуб в Стамбуле

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Турецкие правоохранители во вторник задержали еще шестерых подозреваемых в связи с нападением 1 января на клуб Reina в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, передает агентство Anadolu со ссылкой на представителя сил безопасности.

Днем ранее по этому делу были задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к теракту. В данный момент они дают показания, сообщил источник.

Как отмечает агентство, среди задержанных нет исполнителя атаки и в то же время неизвестно, кем являются все 14 задержанных подозреваемых. Турецкое государственное информагентство Anadolu опубликовало фотографии исполнителя теракта в ночном клубе Reina в районе Ортакей в центре Стамбула.

Террорист застрелил охранника клуба и ворвался внутрь, где находились более 700 человек, открыв по ним огонь. По данным МВД страны, погибли 39 человек, еще 69 ранены, поиски атаковавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).