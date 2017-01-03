Жителю Закарпатья, вывесившему русинский триколор, вынесли предупреждение

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила предупреждение жителю Закарпатья за то, что он развернул "русинский триколор" возле областной государственной администрации в Ужгороде.

"Тридцать первого декабря 2016 сотрудники управления СБУ в Закарпатской области объявили официальное предостережение человеку, который возле админздания облгосадминистрации в Ужгороде рядом с государственным флагом Украины вывесил "русинский триколор", — говорится в сообщении управления СБУ в Закарпатской области в Facebook.

По данным ведомства, мужчина выразил приверженность идеям реализации результатов регионального референдума 1991 года об автономии региона.

СБУ официально предупредила гражданина об уголовной ответственности за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Русины — коренное славянское население Карпатского региона, проживающее в ряде стран Восточной Европы. Они считают себя отдельным народом и официально признаны в 22 странах мира.