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В мире

В Киргизии проверят, причастен ли к теракту в Стамбуле гражданин республики

Тема:
Нападение на ночной клуб в Стамбуле (104)
14:0303.01.2017
(обновлено: 14:07 03.01.2017)
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Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Stringer

БИШКЕК, 3 янв — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии проверяют информацию о причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности страны.

Полиция в Стамбуле после нападения на ночной клуб
© REUTERS/ Osman Orsal
Турецкие СМИ публикуют видео, снятое предполагаемым террористом из Стамбула
"ГКНБ проверяет информацию о возможной причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле. Направлен запрос властям Турции", — сказал агентству пресс-секретарь Рахат Сулайманов.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© AFP 2016/ Yasin Akgul
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Murat Ergin/Ihlas News Agency
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Машины скорой помощи на месте теракта в Стамбуле. 1 января 2017
© AFP 2016/ Yasin Akgul
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
Турецкая береговая охрана возле ночного клуба Reina, где был теракт. 1 января 2017 года
© AFP 2016/ Ozan Kose
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Stringer
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
Полиция возле места теракта в Стамбуле. 1 января 2017
© REUTERS/ Osman Orsal
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© AFP 2016/ Yasin Akgul
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© AP Photo
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Stringer
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© AP Photo/ Halit Onur Sandal
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
Ночной клуб Reina в Стамбуле. 1 января 2017
© AFP 2016/ Ozan Kose
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Теракт в Стамбуле. 1 января 2017 года
© REUTERS/ Osman Orsal
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Полиция возле места теракта в Стамбуле. 1 января 2017
© REUTERS/ Osman Orsal
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.
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