В Киргизии проверят, причастен ли к теракту в Стамбуле гражданин республики

БИШКЕК, 3 янв — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии проверяют информацию о причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности страны.

"ГКНБ проверяет информацию о возможной причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле. Направлен запрос властям Турции", — сказал агентству пресс-секретарь Рахат Сулайманов.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).