Ле Пен заявила о законности воссоединения Крыма с Россией

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен заявила в интервью телеканалу BFMTV, что не считает незаконным воссоединение Крыма с Россией.

"Я совершенно не считаю, что была нелегальная аннексия: состоялся референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России", — сказала Ле Пен. По ее словам, нет оснований ставить под сомнение этот референдум.

Марин Ле Пен отметила также необходимость установления "стратегических отношений" между Францией и Россией в контексте борьбы против "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в России).

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Референдум был проведен после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти заявляют, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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