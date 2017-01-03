В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5

© AP Photo/ Channi Anand Около 2 тысяч человек лишились жилья из-за землетрясения в Индии Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на северо-востоке Индии, у границы с Бангладеш, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 09.09 по времени UTC (12.09 мск), очаг располагался в 78 километрах от индийского города Аиджал. Очаг подземных толчков залегал на глубине 35 километров.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.